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Nakon što je Ronald Arauho iznenađujuće napustio Kataloniju i otišao na pozajmicu u Liverpul, Barselonu bi uskoro mogao da napusti još jedan ključni čovek iz zadnje linije - Žil Kunde.

Prema pisanju španskih medija, francuski reprezentativac više nema status nezamenjivog prvotimca, a uprava kluba spremna je da sasluša sve ozbiljne ponude tokom ovog prelaznog roka.

Nesuglasice sa Flikom i promena pozicije

Iako je Kunde do sada bio zadovoljan svojim statusom u timu, u poslednje vreme došlo je do šumova na relaciji sa novim šefom struke, Hansijem Flikom.

1/4 Vidi galeriju Žil Kunde Foto: Joan Gosa / Xinhua News / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Glavni razlog nesuglasica leži u Kundeovoj želji da se vrati na svoju prirodnu poziciju centralnog defanzivca, na kojoj se i proslavio dok je nosio dres Sevilje. Međutim, nemački stručnjak po svaku cenu želi novog štopera, dok Kundea i dalje vidi prvenstveno kao desnog beka - ulogu koju već godinama uspešno pokriva i u reprezentaciji Francuske kod Didijea Dešana.

Paklena konkurencija i finansijski račun

Barselona na poziciji desnog beka trenutno ima popriličnu gužvu, što Fliku ostavlja otvoren put da unovči Francuza.

Ćavi Espart je mladi biser koji se izborio za šansu na pripremnim utakmicama i kog je Flik već javno uporedio sa Filipom Lamom.

Žoao Kanselo je opcija više na boku.

Erik Garsija je defanzivac koji je odlično iskoristio finiš prošle sezone i pokazao da može pouzdano da pokrije desni bok.

Kada se sve sabere, jasno je zašto Barselona razmatra prodaju. Kunde je u dresu Blaugrane odigrao 188 mečeva uz učinak od 10 golova i 22 asistencije, ali je u protekloj sezoni primetan bio pad u njegovoj formi.

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Interesovanja sa Ostrva ne manjka. Totenhem već duže vreme prati situaciju, a poznato je da je Kunde pre dolaska u Kataloniju bio na korak od potpisa za Čelsi.

Barselona je procenila svog defanzivca na sumu između 60.000.000 i 70.000.000 evra. Ostaje da se vidi da li će neko od engleskih velikana aktivirati ovu finansijsku detonaciju do kraja prelaznog roka.

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