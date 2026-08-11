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Veliki transfer je na pomolu! Romelu Lukaku nalazi se na korak od prelaska iz Napolija u Fenerbahče!

1/5 Vidi galeriju Romelu Lukaku Foto: SERENA CAMPANINI/ANSA, FOTOAGENZIA / imago sportfotodienst / Profimedia, Gabriele Siri/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Kako prenose italijanski mediji, među kojima i "Skaj Italija", Lukaku je već dao zeleno svetlo za selidbu u Istanbul i dogovorio lične uslove sa Fenerbahčeom. Sada je ostalo da se dva kluba usaglase oko obeštećenja.

Fenerbahče je već poslao ponudu Napoliju, ali je ona odbijena, pa se pregovori nastavljaju. Italijanski klub traži oko 10 miliona evra za transfer, dok su se u medijima pojavile različite informacije o tome koliko je Fenerbahče spreman da plati.

Ipak, sve strane veruju da bi dogovor mogao da bude postignut veoma brzo. Prema poslednjim informacijama, Napoli, Fenerbahče i sam Lukaku očekuju da bi pregovori mogli da budu zaključeni u narednih nekoliko dana.

Za Fenerbahče bi dolazak Lukakua predstavljao spektakularno pojačanje. Belgijanac je već godinama jedno od najpoznatijih imena evropskog fudbala, a u karijeri je nosio dresove Anderlehta, Vest Bromvič Albiona, Evertona, Mančester junajteda, Intera, Čelsija i Rome.

U Napoli je stigao leta 2024. godine i odmah postao važan deo ekipe Antonija Kontea. Sa italijanskim klubom osvojio je Seriju A, a prethodno je sa Interom bio prvak Italije i osvojio Ligu Evrope sa Mančester junajtedom.

Posebno je zanimljivo što bi Lukaku sada mogao da napusti Napoli nakon samo dve godine, i to u trenutku kada se klub nalazi u procesu promena. Belgijanac je tokom prethodne sezone imao problema sa povredama, a njegova budućnost u Napulju postala je sve neizvesnija.

Fenerbahče sada pokušava da iskoristi situaciju i dovede jedno od najvećih imena koje je ovog leta dostupno na tržištu.