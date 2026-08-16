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Huraкan je pobedio rezultatom 2:0, a ključni trenutak dogodio se u drugom poluvremenu, kada je Žordi Kaisedo svojim drugim golom na utakmici praktično rešio pitanje pobednika.

Način na koji je Ekvadorac proslavio gol izazvao je burnu reakciju domaćih fudbalera.

Kaisedo je tokom slavlja provocirao navijače San Lorenza, zbog čega mu je sudija Dario Herera pokazao žuti karton. Situacija se, međutim, nije završila na tome.

Igrači San Lorenza su burno reagovali, opkolili su napadača i redom ga gurali, pa i udarali dok je on uspeo da ne reaguje na sve to.

1/4 Vidi galeriju Žordi Kaisedo, proslava gola i sukob na utakmici San Lorenco - Hurakan Foto: Alejandro Pagni / Alamy / Profimedia, ALEJANDRO PAGNI / imago sportfotodienst / Profimedia

Vrlo brzo je došlo do koškanja na terenu. Fudbaleri dva tima počeli su da se guraju i međusobno raspravljaju, a situacija je u jednom trenutku potpuno izmakla kontroli. Domaći fudbaleri su opkolili Kaiseda i fizički ga napadali, a najgori potez je napravio golman domaćeg tima Orlando Gil.

Tokom gužve Gil je udario glavom defanzivca Hurakana Lukasa Blondela. Sudija mu je u prvi mah pokazao žuti karton, ali je nakon intervencije VAR sobe promenio odluku.

Golman San Lorenza je dobio direktan crveni karton zbog svog postupka. Utakmica je do samog kraja ostala u znaku velike tenzije.

Poraz je posebno teško pao navijačima San Lorenca jer je Hurakan ovom pobedom prekinuo čak 25 godina dugu seriju bez trijumfa na stadionu svog velikog rivala.

Nezadovoljstvo domaćih pristalica bilo je vidljivo i tokom završnice meča. Sa tribina su se čuli brojni uvredljivi povici na račun igrača i klupskog rukovodstva, dok je frustracija nakon poslednjeg zvižduka bila još izraženija.

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