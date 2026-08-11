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Epicentar zemljotresa jačine 7,4 stepeni Rihterove skale je bio u ponedeljak u Kolumbiji koja je i najviše ugrožena, a teške posledice osećaju se u Ekvadoru i Panami.

Nažalost, brzo je potvrđen veliki broj žrtava, a Artur Rejes trener Deportiva iz Pereire (Ekvador) je otkrio da on i saradnici ne mogu da dođu bilo kakve informacije o jednom fudbaleru.

1/27 Vidi galeriju Dan posle zemljotresa od 7,4 Rihtera u Kolumbiji, stradalo najmanje 132 ljudi Foto: LEONARDO CASTANEDA/EFE, ERNESTO GUZMAN JR/EFE, Juan Augusto Cardona/EFE

"Imamo jednog igrača, Migela Palasiosa, koji se nakon treninga vratio u svoj kraj i od tada nemamo nikakvih vesti o njemu. Svi smo veoma zabrinuti i pokušavamo da saznamo šta se događa", rekao je Rejes.

Klub je odmah pokrenuo potragu, a nekoliko ljudi, među kojima su i saigrači, pokušali su da dođu do Palasiosa.

"Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače koji nisu otputovali, da pokušaju da ga pronađu. Za sada, međutim, nismo uspeli da dođemo do njega".

Potraga se nastavlja, a porodica i klub čekaju bilo kakvu informaciju.

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