Slušaj vest

Epicentar zemljotresa jačine 7,4 stepeni Rihterove skale je bio u ponedeljak u Kolumbiji koja je i najviše ugrožena, a teške posledice osećaju se u Ekvadoru i Panami.

Nažalost, brzo je potvrđen veliki broj žrtava, a Artur Rejes trener Deportiva iz Pereire (Ekvador) je otkrio da on i saradnici ne mogu da dođu bilo kakve informacije o jednom fudbaleru.

Dan posle zemljotresa od 7,4 Rihtera u Kolumbiji, stradalo najmanje 132 ljudi Foto: LEONARDO CASTANEDA/EFE, ERNESTO GUZMAN JR/EFE, Juan Augusto Cardona/EFE

"Imamo jednog igrača, Migela Palasiosa, koji se nakon treninga vratio u svoj kraj i od tada nemamo nikakvih vesti o njemu. Svi smo veoma zabrinuti i pokušavamo da saznamo šta se događa", rekao je Rejes.

Klub je odmah pokrenuo potragu, a nekoliko ljudi, među kojima su i saigrači, pokušali su da dođu do Palasiosa.

"Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače koji nisu otputovali, da pokušaju da ga pronađu. Za sada, međutim, nismo uspeli da dođemo do njega".

Potraga se nastavlja, a porodica i klub čekaju bilo kakvu informaciju.

Ne propustiteFudbalŠTA SE OVO DESILO PRED MEČ ZVEZDE I HAPOELA? Izraelci u potpunom šoku pred večeranju utakmicu: ONI SU VEĆ ELIMINISANI?!
hapoel-zvezda-748031.JPG
FudbalTURCI PRAVE HAOS NA FUDBALSKOJ PIJACI! Odjeknula nova bomba na Bosforu: Fener završava spektakularan posao - slavni napadač rekao "DA"
Romelu Lukaku
FudbalSPREMA SE JOŠ JEDAN NEOČEKIVANI ODLAZAK IZ BARSELONE: Sa Kamp Noua - pravac u Premijer ligu?!
profimedia-0869523647.jpg
FudbalDA LI JE SAGA KONAČNO ZAVRŠENA?! Dušan Vlahović potpisuje?! Internet je EKSPLODIRAO, isplivale BRUTALNE CIFRE - ovo je ugovor iz snova
Dušan Vlahović

Bonus video:

49:59
03.07.2026.POSTOJI LI VEZA IZMEĐU KLIME, VULKANA I RAZORNIH ZEMLJOTRESA? Izvor: kurir televizija