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Mladi napadač Real Madrida, Endrik, ipak neće menjati sredinu u ovom prelaznom roku. Iako se poslednjih nedelja uveliko spekulisalo o njegovom odlasku na pozajmicu, pri čemu su se kao najozbiljniji kandidati spominjali Aston Vila, Roma, pa čak i Mančester junajted, do preokreta je došlo nakon direktnog razgovora sa šefom stručnog štaba.

Brazilski talentovani fudbaler svestan je da ga u taboru "kraljevskog kluba" čeka paklena konkurencija i da u ovom trenutku nije prva opcija u napadu. Međutim, nakon uveravanja iz stručnog štaba da se na njega ozbiljno računa i da će dobiti priliku da pokaže svoj potencijal, Endrik je pristao da ostane u Madridu barem do januara.

Tada će, po uzoru na ranije poteze, ponovo proceniti svoju situaciju i odlučiti da li je nastavak borbe za minutažu na "Bernabeuu" bolja opcija od odlaska na pozajmicu.

Napadač Real Madrida - Endrik Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, He Canling / Xinhua News / Profimedia

Borba za mesto pod suncem

Podsećanja radi, Endrik je u Real stigao kao jedan od najvećih bisera južnoameričkog fudbala u transferu vrednom čak 45 miliona evra. Iako još uvek radi na tome da u potpunosti opravda velika očekivanja i kontinuitet kakav je imao u ranijim fazama karijere, u klubu veruju u njegov napredak.

Šta ga očekuje u nastavku sezone - paklena konkurencija u samom špicu napada gde je mesto broj jedan namenjeno Kilijanu Mbapeu, kao promena pozicije na krilnog fudbalera, uz desnu stranu..

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Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir

Endrik