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Navijači Dinama su napravili sačekušu suparnicima iz Splita koji su se vraćali sa gostovanja u Litvaniji i utakmice evropskih kvalifikacija.

Na aerodromu "Franjo Tuđman" u Zagrebu Bed Blu Bojsi su sačekali pripadnike Torcide i tada je došlo do velike tuče.

Na novom snimku koji se pojavio vidi se veća grupa Zagrepčana kako ide prema primetno manje brojnoj grupi Splićana na parkingu aerodroma.

Došlo je do brutalne tuče, pogledajte snimak:

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Tuča navijača split Izvor: Kurir