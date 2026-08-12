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Fudbalski klub Everton kompletirao je danas transfer Brenana Džonsona iz Kristal Palasa, u sklopu dogovora prema kojem Dvajt Meknil prelazi na Selherst Park.

Džonson je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Evertonom. 

Ovaj 25-godišnji velški fudbaler je u Palas stigao u januaru i za taj klub je odigrao 26 utakmica u svim takmičenjima.

Na drugoj strani, Meknil je posle četiri godine provedene u Evertonu prešao u Kristal Palas sa kojim je potpisao četvorogodišnji ugovor.

Meknil je odigrao 128 utakmica za Everton i postigao 15 golova.

Beta

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