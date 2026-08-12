Everton i Kristal Palas realizovali su veliku razmenu igrača, pa je Brenan Džonson stigao na Gudison, dok je Dvajt Meknil otišao u London.
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PREMIJERLIGAŠI ZATRESLI FUDBALSKU PIJACU! Everton i Palas napravili veliku RAZMENU!
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Fudbalski klub Everton kompletirao je danas transfer Brenana Džonsona iz Kristal Palasa, u sklopu dogovora prema kojem Dvajt Meknil prelazi na Selherst Park.
Džonson je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Evertonom.
Ovaj 25-godišnji velški fudbaler je u Palas stigao u januaru i za taj klub je odigrao 26 utakmica u svim takmičenjima.
Na drugoj strani, Meknil je posle četiri godine provedene u Evertonu prešao u Kristal Palas sa kojim je potpisao četvorogodišnji ugovor.
Meknil je odigrao 128 utakmica za Everton i postigao 15 golova.
Beta
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