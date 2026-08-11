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Crno-beli će u četvrtak od 17 časova igrati revanš utakmicu trećeg kola Lige konferencije u Kazahstanu. Podsetimo, prva utakmica je završena ubedljivom pobedom Partizana.

Saša Ilić je pred put poručio da očekuje tešku utakmicu.

"Imamo još jednu utakmicu za dva dana, očekuje nas težak i naporan put. Letimo malo manje od šest sati, zato smo krenuli dva dana ranije, da imamo vremena da se odmorimo i sutra treniramo i da damo svoj maksimum, zabeležimo još jednu pobedu, da probamo da prođemo dalje", rekao je Ilić i osvrnuo na protivnika:

"Da bi sve bilo najpozitivnije moguće, trebalo bi da zabeležimo još jednu pobedu. Ljudi, moramo da budemo svesni da je to domaćinska ekipa, ekipa koja retko kada tamo gubi i koja nije tako slaba. Moramo da budemo maksimalno skoncentrisani, da svaki igrač da svoj maksimum".

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Milan Aleksić i Ognjen Ugrešić neće igrati u revanšu.

"Ugrešić ima povredu prednje lože i to iziskuje određeno mirovanje, radi terapije, nadamo se da će biti spreman u narednom periodu. Aleksić već 2-3 nedelje oseća bol u tetivi, muči se, zbog toga smo procenili da je najbolje da ostane da trenira individualno sa kondicionim trenerom da bi bio spreman za naredne utakmice".

Nije želeo Ilić da priča o potencijalnom protivniku u narednoj rundi.

"Ne razmišljam o Hetafeu, druga stvar, Partizan kroz ozbiljnost i određeni intenzitet igara može da parira svim ekipama, pa tako i Tobolu. Moramo da dajemo sebe do maksimuma, tako će, nadam se, biti u četvrtak i tek posle da vidimo šta ćemo da bude, da se spremamo za naredne utakmice".

Poručio je i da nije zadovoljan "određenim stvarima".

"Ne postoji trener koji neće biti najzadovoljniji, bilo kakav da je rezultat. Postoje neke određene stvari koje meni smetaju, ali ja sam rekao da smo mi izuzetno mlada ekipa. Te greške pravimo u odbrani, a odbrana cele ekipe, ne samo na defanzivcima. Detalje moramo da popravljamo u hodu, jer nas očekuje izuzetno teška utakmica ako prođemo Tobol. Mi smo već par puta kažnjeni u Super ligi, baš zbog grešaka koje ne bi trebalo da ponavljamo u budućnosti".

Brazilac Že, koji je početkom jula stigao u Partizan, našao se u avionu sa ekipom.

"Že vuče udarac još od Mačve, to je izuzetno bolno. Bol će imati u narednih mesec dana. Nadam se, trenirao je par dana poslednjih, biće u konkurenciji za ekipu, nadam se da ćemo moći da ga iskoristimo, jer nam igrač njegovih kvaliteta treba za neke naredne utakmice", kazao je Saša Ilić.

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