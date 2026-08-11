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Crvena zvezda večeras od 20 časova igra revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe, a navijači koji žele da budu na Marakani mogu da kupe i ulaznice za južnu tribinu.

U prodaju su puštene karte za JUG, a cena jedne ulaznice iznosi 800 dinara.

Svi zainteresovani mogu da ih kupe onlajn, putem zvaničnog sistema za prodaju ulaznica Crvene zvezde, kao i na blagajnama stadiona.

Blagajne će danas biti otvorene od 12 časova pa sve do početka utakmice.

Iz Crvene zvezde pozivaju navijače da na vreme obezbede svoje mesto na tribinama i pruže podršku prvotimcima u važnom evropskom duelu.

Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Meč Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa počinje večeras u 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“.

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