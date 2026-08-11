Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Fudbaleri Crvene zvezde na utakmici protiv Larna iz Severne Irske

Slušaj vest

Crvena zvezda večeras od 20 časova igra revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe, a navijači koji žele da budu na Marakani mogu da kupe i ulaznice za južnu tribinu.

U prodaju su puštene karte za JUG, a cena jedne ulaznice iznosi 800 dinara.

Svi zainteresovani mogu da ih kupe onlajn, putem zvaničnog sistema za prodaju ulaznica Crvene zvezde, kao i na blagajnama stadiona.

Blagajne će danas biti otvorene od 12 časova pa sve do početka utakmice.

Iz Crvene zvezde pozivaju navijače da na vreme obezbede svoje mesto na tribinama i pruže podršku prvotimcima u važnom evropskom duelu.

1/9 Vidi galeriju Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Meč Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa počinje večeras u 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“.