Crvena zvezda večeras od 20 časova dočekuje Hapoel Ber Ševu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a u prodaji su i karte za južnu tribinu.
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VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NAVIJAČE! Zvezda pustila u prodaju karte za JUG - poznata i cena!
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Crvena zvezda večeras od 20 časova igra revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Hapoela iz Ber Ševe, a navijači koji žele da budu na Marakani mogu da kupe i ulaznice za južnu tribinu.
U prodaju su puštene karte za JUG, a cena jedne ulaznice iznosi 800 dinara.
Svi zainteresovani mogu da ih kupe onlajn, putem zvaničnog sistema za prodaju ulaznica Crvene zvezde, kao i na blagajnama stadiona.
Blagajne će danas biti otvorene od 12 časova pa sve do početka utakmice.
Iz Crvene zvezde pozivaju navijače da na vreme obezbede svoje mesto na tribinama i pruže podršku prvotimcima u važnom evropskom duelu.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Meč Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa počinje večeras u 20 časova na stadionu „Rajko Mitić“.
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