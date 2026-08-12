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Fudbalski klub Fulam saopštio je da je novi igrač tog kluba Šej Čarls.

Čarls u Fulam stiže iz Sautemptona, a sa novim klubom je potpisao petogodišnji ugovor, uz opciju produžetka saradnje na još 12 meseci.

Nosiće dres sa brojem 19.

Ovaj 22-godišnjak postao je najskuplji fudbaler Severne Irske svih vremena, pošto po navodima medija, ovaj transfer iznosi 30 miliona funti.

Čarls je takođe postao i treće najskuplje pojačanje Fulama, posle Gonzala Garsije, koji je stigao iz Real Madrida ranije ovog meseca, i Kevina iz Šahtjora prošlog leta. ; Oba ta ugovora bila su vredna oko 34 miliona funti.

Čarls, koji je karijeru započeo u Mančester sitiju, takođe je privukao interesovanje Lidsa, ali se odlučio za prelazak u zapadni London kako bi zamenio Sašu Lukića, nakon što je srpski reprezentativac prošle nedelje prešao u Ipsvič.

Beta