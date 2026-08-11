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Ukrajinski fudbaler Mihajlo Mudrik nedavno se vratio na teren prvi put posle čak dve godine odsustva.

Nakon što je odslužio suspenziju zbog korišćenja nedozvoljenih supstanci, Ukrajinac je zabeležio prve minute na Čelsijevoj letnjoj turneji, ušavši sa klupe na utakmici protiv Juventusa. Međutim, nakon dvogodišnje pauze od takmičarskog fudbala, pred njim je ključno pitanje - gde i kako nastaviti karijeru?

Jasno je da Mudrik trenutno nema prostora kod Ćabija Alonsa, što je bilo očigledno i pre nego što je kročio na teren. U Londonu se zato užurbano radi na pronalaženju najboljeg rešenja kako bi igrač što pre vratio prepoznatljivu formu i dobio neophodan kontinuitet.

1/5 Vidi galeriju Jedan od najvećih promašaja u istoriji Čelsija. Foto: Zac Goodwin / PA Images / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia

Opcije za pozajmicu: Engleska, Italija ili Francuska?

Sam fudbaler najradije bi ostao u Engleskoj i otišao na pozajmicu u neki klub iz Premijer lige. Sa druge strane, interesovanje prikazuju i pojedini italijanski klubovi, dok se kao jedna od najrealnijih opcija pominje i odlazak u francuski Strazbur.

Odlazak u Ligu 1 ima smisla zbog lakšeg ulaska u ritam i kontinuiteta utakmica. Ostanak u Engleskoj omogućio bi mu da bude na oku, ali i da iz nedelje u nedelju igra na najvišem svetskom nivou.

Lampard kao spas za karijeru?

Interesantna opcija koja se sve češće spominje u fudbalskim krugovima jeste selidba u Koventri, gde ga čeka Frenk Lampard. Odlazak u Čempionšip pod komandu klupske legende Plavaca mogao bi da bude pun pogodak za preporod ukrajinskog reprezentativca.

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