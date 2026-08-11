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Fudbaleri Partizana otputovali su danas u Kazahstan, gde će u četvrtak igrati revanš utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Tobola.

Kako se navodi na sajtu Paritzana, trener Saša Ilić poveo je 22 igrača u Kazahstan - Marko Milošević, Miloš Krunić, Tarik Banjić, Milan Roganović, Stefan Milić, Stefan Mitrović, Nikola Simić, Vukašin Đurđević, Marko Milovanović, Samson Nvulu, Stefan Petrović, Aleks Zeković, Zoran Alilović, Milan Vukotić, Bogdan Kostić, Demba Sek, Ibrahim Zubairu, Nemanja Trifunović, Šaka Traore, Že, Marko Lekić i Erik Kojzek.

"Ekspedicija sleće u Kazahstan u kasnim večernjim satima, te će fudbaleri Partizana u Kazahstanu trenirati jednom, dan pred utakmicu od 16 časova, dok je konferencija trenera Ilića zakazana za 15.30", poručio je beogradski klub.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Utakmica između Tobola i Partizana igraće se u u četvrtak od 17 časova u Kostanaju. "Crno-beli" su u prvom meču u Beogradu pobedili Tobol rezultatom 3:0.

Pobednik dvomeča igraće u plej-ofu kvalifikacija za LK protiv Hetafea.