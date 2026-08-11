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Fudbalski klubovi Everton i Kristal Palas kompletirali su danas razmenu igrača u kojoj su Brenan Džonson i Dvajt Meknil promenili sredine.

Brenan Džonson je novi fudbaler Evertona, sa kojim je zvanično potpisao ugovor na četiri godine. Ovaj 25-godišnji reprezentativac Velsa u timu iz Londona proveo je svega pola godine - stigao je u januaru i do sada upisao 26 nastupa u svim takmičenjima.

U suprotnom smeru, ka Selherst Parku, krenuo je Dvajt Meknil. Nakon četvorogodišnje epizode u Evertonu, tokom koje je odigrao 128 mečeva i postigao 15 pogodaka, Meknil je potpisao četvorogodišnji ugovor sa Kristal Palasom.

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