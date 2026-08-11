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Enco Mareska želi bombastično pojačanje na "Etihadu" kao zamenu za Rodrija, a njegova najveća želja jeste upravo Enco Fernandez.

Prema pisanju engleskih medija, Mareska je stupio u kontakt sa svojim bivšim igračem koji je činio okosnicu njegovog tima u Čelsiju. Ipak, šanse da dođe do ovog transfera i da mu se Argentinac pridruži u Mančester sitiju izuzetno su minimalne.

Čelsi za Fernandeza potražuje čak 120 miliona funti - iznos približan onom koji je londonski klub platio Benfiki prilikom njegovog dovođenja u zimu 2023. godine.

Enco Fernandez, crveni karton u finalu Svetskog prvenstva Foto: Seth Wenig/AP, AP/Stephanie Scarbrough, Frank Franklin II/AP

Odustajanje Reala i situacija u Čelsiju

Enco je u međuvremenu izrastao u jednog od najboljih veznih igrača u Premijer ligi, pa se tokom ovog leta pominjao i kao potencijalno pojačanje Real Madrida. Međutim, Madriđani su se odlučili za drugačiji potez: novac su uložili u Jana Diomandea, dok su sredinu terena popunili dovođenjem Bernarda Silve bez obeštećenja.

Sam Fernandez ne vrši pritisak da napusti London. Čini se da je veliku ulogu u tome imao Ćabi Alonso, nakon što ekipa prethodno nije uspela da se pronađe pod vođstvom Lijama Roseniora.

Rekonstrukcija veznog reda na "Etihadu"

S druge strane, Mančester siti je već doveo Eliota Andersona iz Notingem Foresta, a očekuje se i dolazak Ajuba Buadija iz Lila. Uprkos tome, Mareska insistira na dodatnom jačanju veznog reda, posebno zbog izvesnog odlaska Nika Gonzalesa.

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Čelsi, navijači, Premijer liga Izvor: FK Čelsi