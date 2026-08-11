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Transfer Mohameda Salaha u Trabzonspor je jedan od najvećih u fudbalu u poslednjih nekoliko godina, odavno se spajaju Romelu Lukaku i Fenerbahča, kao i naš Dušan Vlahović i Bešiktaš.

A u međuvremenu, kada je u pitanju ekipa koja već četiri godine dominira u tamošnjoj Super ligi, ne priča se o transferima, koliko o problematičnim navijačima.

Vlasti u Turskoj su uhapsile Sebahatina Širina, glavnog vođu grupe "UltrAslan", najveće i najozloglašenije navijačke grupe Galatasaraja.

Do lišavanja slobode je došlo u okviru obimne istrage Javnog tužilaštva u Istanbulu.

Policija je upala u kuću vođe navijača, a pretres je vršen čak osam i po sati. Tokom pretrage je pronađeno čak 1,3 miliona američkih dolara u kešu, 840.000 evra, ogromne količine zlata, nakita i raznih stranih valuta.

Pored novca, pronađeno je oružje, municija i četiri pancirna prsluka.

Optužnice protiv Širina se odnose na organizovani kriminal, preprodaju ulaznica na crnom tržištu, posedovanje i konzumiranje narkotika, širenje lažnih informacija i izazivanje nereda na sportskim priredbama.

Dan pre hapšenja napao ministra

Sebahatin Širin, čije je pravo ime Muzafer Širin, dan pre hapšenja je na društvenoj mreži "X" napao ministra pravde Akina Gurleka.

Širin je ministra u objavi optužio da pripada "tajnoj grupi unutar države koja želi da otme titulu Galatasaraju i kruniše Fenerbahče".

Sutradan je policija došla po njega.

Ubili navijača Crvene zvezde

Ozloglašena grupa "UltrAslan" je i te kako poznata u navijačkom svetu širom Evrope. Radi se o navijačima kojima nije problem da nađu, ili još bolje po njih, izazovu incident.

Kada je reč o navijačima iz Srbije, ostaće upamćen novembar 2021. godine kada je u Istanbulu, pre košarkaške utakmice Galatasara - Crvena zvezda, ubijen navijač srpskog kluba Marko Ivković.

Ivković je uboden sa leđa, nakon čega je preminu u trenutku kada je imao 25 godina.

Navijači Crvene zvezde su napadnuti u blizini dvorane "Abdi Ipekči" u prestonici Turske.

Hapšenje Širina i šokantni rezultati pretrage njegovog doma govore o povezanosti članova ove grupe sa kriminalom i najblaže rečeno mutnim radnjama.

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