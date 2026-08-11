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Duel između osvajača Lige šampiona i Lige Evropa takođe nudi još jednu priliku za novo prikupljanje poena Evropske fudbalske unije (UEFA) na račun Međunarodne fudbalske federacije (FIFA), u vreme sve većeg jaza između dva moćna fudbalska tela u svetlu nedavnog ponašanja Đanija Infantina.

To je zato što će utakmicu suditi Omar Artan, somalijski arbitar kojem su Sjedinjene Američke Države zabranile da sudi na Svetskom prvenstvu samo nekoliko dana pre početka turnira zbog bezbednosnih provera. Američki zvaničnici su tada tvrdili da Artan ima veze sa terorističkim organizacijama, bez pružanja dokaza.

UEFA je odgovorila tako što je izabrala Artana, sudiju koji je prošle sezone proglašen za najboljeg u Africi, da sudi Superkup, što je potez koji je široko pozdravljen u fudbalskoj zajednici i koji se takođe smatrao pametnim političkim trikom evropske asocijacije.

Nesuglasice između UEFA i FIFA su se od tada pojačale, pri čemu UEFA predvodi kampanju za smenu Infantina sa mesta predsednika FIFA zbog njegovog propalog plana da proda udeo u Svetskom prvenstvu.

1/5 Vidi galeriju Poznatom sudiji Amerikanci zabranili ulazak u zemlju, u Somaliji dočekan kao heroj. Foto: Abuukar Mohamed Muhidin / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

I tako se ispostavlja da je sudija koji vodi meč podjednako zanimljiv kao i sami igrači, dok PSŽ želi da postane tek drugi tim u modernoj eri koji je odbranio trofej Superkupa, posle Real Madrida (2016. i 2017. godine).

Artan, koji je sudio finale afričke Lige šampiona 2025. godine, prvi je neevropljanin koji sudi Superkup i izjavio je da ova čast dolazi nakon "veoma teškog perioda".

"Mnogo ljudi saoseća sa mnom jer kada neko radi mnogo godina i dođe trenutak da uradi nešto veliko, a onda to ne može, to je veoma izazovno. Ipak, zaista cenim podršku koju sam dobio širom sveta. Veoma sam zahvalan", rekao je on.

Artan je dodao da je mnogo istraživao PSŽ i Aston Vilu za svoju prvu utakmicu u Evropi.

"Standard u Evropi je fantastičan i fudbal koji igraju je veoma, veoma dobar", rekao je on.

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