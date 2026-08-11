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Pari Sen Žermen nastavlja sa aktivnim radom u prelaznom roku, a do kraja transfer perioda očekuje se dolazak još najmanje tri nova igrača.

Najbliži Parizu u ovom trenutku je Feran Tores. Španski napadač je već ugovorio sve lične uslove i dogovorio saradnju do 2031. godine. Preostalo je samo da Barselona prihvati zvaničnu ponudu "sveci" od 50 miliona evra, uz dodatnih 5 miliona kroz bonuse. Za Katalonce bi ovo mogao biti odličan posao, imajući u vidu da je Tores ušao u poslednju godinu ugovora.

1/6 Vidi galeriju Feran Tores, junak Španije na Mundijalu 2026. Foto: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Sledeća velika želja Parižana je Mika Godts. Ajaks zasad čvrsto drži cenu od 60 miliona evra. PSŽ je do sada slao dve ponude, ali nijedna nije prešla granicu od 50 miliona, pa ih je tehnički direktor Kopljanika, Đordi Krojf, glatko odbio. Ipak, pošto je belgijski reprezentativac već dogovorio svoje uslove sa šampionom Francuske, pregovori se nastavljaju. Dodatno ulje na vatru dolila je i odluka samog Gotsa da ne rizikuje povredu i preskoči meč proteklog vikenda, što podgreva glasine da je transfer blizu.

1/4 Vidi galeriju Mika Godts Foto: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia, EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Treće pojačanje trebalo bi da bude golman Parme, Zion Suzuki. Italijanski klub je prihvatio ponudu PSŽ-a tešku 35 miliona evra, ali nije isključeno da reprezentativac Japana odmah ode na pozajmicu, pošto status prvog čuvara mreže u Parizu i dalje drži Safonov.

Podsećanja radi, PSŽ je u ovom prelaznom roku već angažovao Lukasa Dinja i Magnesa Akljuša, pa je jasno da će u narednu sezonu ući još jači. Iako su klub napustili Gonsalo Ramoš i Kang In Li, a sve je izvesniji i odlazak Bredlija Barkole, Parižani i dalje na raspolaganju imaju izuzetno moćan sastav.

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