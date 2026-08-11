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Iako se činilo da je transfer Petra Stanića u Olimpijakos gotova stvar, od prelaska u grčki klub neće biti ništa. Pregovori su bili u završnoj fazi, ali je do prekida došlo kada su predstavnici srpskog fudbalera zatražili veći bonus za potpis, što je rukovodstvo Olimpijakosa odbilo. Stanić je nakon toga promenio menadžere i smanjio zahteve, ali je interesovanje kluba iz Pireja u međuvremenu potpuno utihnulo.

Ipak, njegov odlazak iz Ludogoreca je gotovo izvestan, pošto je jasno da je srpski vezista prevazišao nivo bugarskog prvenstva. Za njegove usluge trenutno je zainteresovano nekoliko klubova iz francuske Lige 1.

1/5 Vidi galeriju Petar Stanić Foto: Balazs Popal / Gonzales Photo / Profimedia, Jamie Johnston/Focus Images Ltd / Shutterstock Editorial / Profimedia, Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Najveće interesovanje u ovom trenutku pokazuje Lorijen. Ova opcija mogla bi da bude odlična odskočna daska za Stanića i njegov potencijalni odlazak u Premijer ligu, s obzirom na to da francuski klub ima iste vlasnike kao i engleski Bornmut. Pored Lorijena, srpskog fudbalera su tokom protekle sezone pažljivo pratili i skauti Monaka, Liona i Pariza.

Stanić je u Ludogorec stigao prošlog leta iz TSC-a i iza sebe ima sjajnu sezonu. Posebno se istakao u Ligi Evrope, gde je na 10 utakmica postigao čak sedam golova.

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