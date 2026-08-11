Jovan Milošević na utakmici između Partizana i Železničara iz Pančeva

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Fudbalski uspon nastavio je i tokom šestomesečnog boravka u Verderu iz Bremena, a predstojeći prelazni rok mogao bi da mu donese novi, još veći korak i selidbu u klub koji nastupa u Ligi šampiona.

Srpski špic se posle epizode u Bremenu ponovo priključio priprema Štutgarta i odmah skrenuo pažnju na sebe. Sa nekoliko postignutih pogodaka u pripremnom periodu jasno je stavio do znanja da je spreman za narednu fazu u karijeri.

1/6 Vidi galeriju Jovan Milošević Foto: Www.partizan.rs

Prema navodima nemačkih medija, za usluge bivšeg fudbalera Vojvodine i Partizana ozbiljno je zainteresovan španski Betis. Andalužani iza sebe imaju izuzetnu sezonu krunisanu plasmanom u elitno evropsko takmičenje, pa pojačanje u napadu vide upravo u mladom srpskom golgeteru.

Iako detalji potencijalnog transfera i zvanična ponuda još nisu javno potvrđeni, sve ukazuje na to da će Milošević ovog leta promeniti klupske boje. Podsećanja radi, talentovani napadač je tokom protekle polusezone u dresu Verdera tri puta tresao mreže u Bundesligi.