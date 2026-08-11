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Pripreme za prvenstvo ulaze u novu fazu, a na sastanku su dogovoreni naredni operativni koraci u vezi sa organizacijom prvenstva, kao i aktivnosti na unapređenju sportske infrastrukture, saopšteno je iz gradske uprave.

Jedan od značajnih projekata u okviru priprema, kako je navedeno, jeste izgradnja pomoćnog terena, čiji je početak radova planiran za naredni mesec. Teren će biti izgrađen u blizini ''Plavog restorana'' na Lagatoru, i predstavljaće važan deo sportske infrastrukture potrebne za organizaciju prvenstva.

Foto: Gradska Uprava Loznica

U Loznici će na stadionu ''Lagator'' biti odigran jedan od četvrtfinalnih mečeva Evropskog prvenstva. Inače, kako je saopšteno, stadion će tokom prvenstva, u skladu sa zahtevima organizatora, nositi naziv ''Stadion Loznica'', a na njemu će nastupiti neke od najboljih mladih reprezentacija Evrope. Lagator je otvoren u novembru 2023. godine, kapacitet je nešto više od osam hiljada mesta, a zvanično je najveći i najmoderniji sportski objekat u Loznici, i sigurno jedan od najlepših u Srbiji. Na njemu svoje utakmice imgraju superligaš IMT i prvoligaš Loznica, a dva puta je bio domaćin finala Kupa Srbije kada su snage odmerili oba puta Crvena zvezda i Vojvodina.

Foto: Gradska Uprava Loznica

Inače, UEFA Evropsko prvenstvo za mlade 2027. godine biće održano od 16. juna do 3. jula u Srbiji i Albaniji. Najbolje evropske reprezentacije igrača do 21 godine boriće se za titulu prvaka starog kontinenta, a utakmice će biti igrane na stadionima koji će biti prilagođeni zahtevima jednog od najznačajnijih evropskih fudbalskih takmičenja za mlađe kategorije.