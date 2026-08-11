Slušaj vest

Ovu vest potvrdio je i vodeći uzvanik za fudbalske transfere, Fabricio Romano, koji je podelio najnovije detalje o sudbini srpskog golgetera.

Iako sve ukazuje na to da su pregovori u samoj završnici, posao još nije zvanično zaključen i trenutno se iščekuje konačno "da".

"Bešiktaš je blizu dogovora sa Dušanom Vlahovićem. Poslali su mu poslednju ponudu. Menadžment kluba čeka 'zeleno svetlo' da završi posao posle transfera. On je glavna meta kluba još od juna i sada se čeka igrač i njegov kamp da donesu konačnu odluku o prelasku", poručio je Romano preko društvenih mreža.

Ugovor iz snova i ogromni bonusi

Uskoro se očekuje i zvanična promocija 26-godišnjeg napadača u Istanbulu, gde ga čekaju finansijski uslovi kakve bi u ovom trenutku teško dobio bilo gde u Evropi.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Fiorentine Foto: Loris Roselli/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Vlahović je navodno dogovorio trogodišnji ugovor po kom će zarađivati osam miliona evra neto po sezoni, ali to nije sve. Kroz bogate bonuse, njegova godišnja zarada može preći i cifru od 10 miliona evra. Pored toga, srpskom napadaču pripada i enorman bonus za sam potpis ugovora, za koji se pretpostavlja da dostigne dvocifren iznos u milionima.

Ne propustiteFudbalDA LI JE SAGA KONAČNO ZAVRŠENA?! Dušan Vlahović potpisuje?! Internet je EKSPLODIRAO, isplivale BRUTALNE CIFRE - ovo je ugovor iz snova
Dušan Vlahović
FudbalDA LI ZNATE KO JE NAJSKUPLJI SRPSKI FUDBALER?! Ne, nije Dušan Vlahović! Lista koja će vas iznenaditi - u vrhu je i čovek koji NEĆE DA BUDE DEO REPREZENTACIJE!
Strahinja Pavlović Dušan Vlahović i Saša Lukić
FudbalVLAHOVIĆ NA KORAK OD MADRIDA! Španci objavili detalje transfera
Dušan Vlahović
FudbalVLAHOVIĆ I MILINKOVIĆ-SAVIĆ ZAJEDNO U ISTANBULU?! Dušan uveliko pregovara, a sada se pojavilo interesovanje za još jednog "orlа"
Dušan Vlahović i Vanja Milinković-Savić

00:27
Dušan Vlahović gol Fiorentini Izvor: Arena Sport 1