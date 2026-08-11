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Fudbaleri azerbejdžanskog Sabaha potencijalni su rivali Crvenoj zvezdi u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Sabah je u revanšu trećeg kola kvalifikacija na "Alinja" stadionu u Bakuu savladao danski Orhus sa 4:0 (0:0) i ukupnim rezultatom 5:2 prošao dalje.

1/7 Vidi galeriju Dragan Džajić Foto: Ilija Ilić

Golove za domaći tim postigli su Veljko Simić u 59. minutu, Stiv Solvet u 67. minutu, Džoj-Lens Mikels u 79. minutu i Ksander Severina u 89. minutu.

Azerbehdžanci su ovom pobedom obezbedili minimum plasman u grupnu fazu Lige Evrope.

Orhus je u prvom poluvremenu disciplinovano čuvao vođstvo iz prvog meča 2:1, ali se sve promenilo kada je u napadu domaće ekipe proradio tandem bivših fudbalera večitih Veljko Simić i Ksander Severina.

Samo minut po ulasku bivšeg partizanovca Severine, nekadašnji napadač Crvene zvezde Veljko Simić je postigao gol kojim je izjednačio ukupan rezultat.

Od tog trenutka igra gostiju se potpuno raspala. Domaćin je praktično u svakom napadu imao šansu, a iskoristio je još tri šanse.

Solvet je pogodio u 67. minutu, Mikels u 79. minutu i Severina u 89. minutu.

Sabah u plej-of fazi naredne srede gostuje Crvenoj zvezdi ili Hapoelu, a u utorak koji sledi dočekaće istog rivala.