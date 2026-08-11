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Gotovo da nema velikog fudbalskog događaja na kojem se Đani Infantino ne pojavljuje. Kamere ga prate u društvu najvećih svetskih državnika, sportista i moćnika, ali dok se njegov privatni i poslovni život često nalaze pod lupom javnosti, njegova supruga Lena Al Aškar gotovo potpuno izbegava reflektore.

Infantino se poslednjih meseci suočava i sa sve većim pritiskom zbog pojedinih ideja i poteza vezanih za FIFA i organizaciju Svetskog prvenstva. Posebnu pažnju izazvala je ideja o formiranju kompanije povezane sa Svetskim prvenstvom i uključivanju privatnog kapitala, što je, prema navodima pojedinih medija, izazvalo nezadovoljstvo u delovima fudbalskog sveta.

U međuvremenu, u javnosti su se pojavljivali i navodi o njegovim privatnim odnosima iz perioda dok je bio u UEFA, ali je njegov porodični život uglavnom ostao van dometa javnosti.

Supruga koju gotovo niko ne viđa

Lena Al Aškar je više od dve decenije partnerka jednog od najmoćnijih ljudi u svetskom fudbalu. Ipak, za razliku od Infantina, gotovo nikada ne daje izjave i nema javne profile na društvenim mrežama.

Libanskog je porekla, a ranije je radila na administrativnim i organizacionim poslovima u Fudbalskom savezu Libana. Upravo kroz fudbalske strukture upoznala je Infantina, mada nije poznato kada su se tačno sreli.

Venčali su se 2001. godine.

Njihov brak traje više od 25 godina, a zajedno imaju četiri ćerke – Šaniju Serenu, Alesiju, Daliju Noru i Sabrinu.

Infantino je u februaru 2026. godine dobio i državljanstvo Libana. Proces dobijanja državljanstva pokrenut je nekoliko meseci ranije, nakon njegovog sastanka sa predsednikom Libana i predstavnicima tamošnjeg fudbalskog saveza.

Rođen u Švajcarskoj, Infantino je ranije imao švajcarsko i italijansko državljanstvo. Njegovi roditelji poreklom su iz Italije, iz Kalabrije i Lombardije.

Foto: Punit PARANJPE / AFP / Profimedia

Porodica između Švajcarske, Katara i Amerike

Porodica Infantino poslednjih godina živi između više svetskih destinacija.

Veliku pažnju privukla je njihova selidba u Dohu oko 2021. godine. Dve njihove ćerke su, prema ranijim medijskim navodima, tada pohađale školu u Kataru, dok je Doha bila baza porodice uoči i tokom Svetskog prvenstva 2022. godine.

Infantino je 2022. godine zvanično prebivalište prebacio u švajcarski Cug. Prema ranijim medijskim navodima, troškovi zakupa nekretnine tamo su pokrivani preko FIFA.

Švajcarski mediji Cug često opisuju kao kanton poznat po povoljnijim poreskim uslovima, ali i po atraktivnom položaju uz jezero.

U novijim izveštajima navodi se i da je predsednik FIFA kupio nekretninu u okolini Majamija, što se povezuje sa njegovim čestim boravkom u Sjedinjenim Američkim Državama tokom Svetskog prvenstva 2026. godine.

Jedan detalj iz porodičnog života ipak je dospeo u javnost

Iako porodica uglavnom čuva privatnost, jedan događaj posebno je privukao pažnju tokom Svetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

Njihova najmlađa ćerka Dalija Nora tada je, prema dostupnim informacijama, morala hitno na operaciju zbog upale slepog creva.

Lena Al Aškar se veoma retko pojavljuje na velikim događajima, ali kada se pojavi, pažnja javnosti je neminovna.

Prisustvovala je žrebu za Svetsko prvenstvo 2026. godine u Kenedi centru u Vašingtonu 2025. godine, a fotografisana je i na finalu klupskog Svetskog prvenstva u Nju Džerziju u julu iste godine.

Viđeni su zajedno i u društvu Donalda i Melanije Tramp na otvaranju Mundijala.

Ipak, to su gotovo jedini trenuci kada javnost može da vidi suprugu prvog čoveka FIFA.

Foto: Punit PARANJPE / AFP / Profimedia

Dok je on svuda, ona bira tišinu

Za više od dve decenije koliko je uz Infantina, Lena Al Aškar ostala je gotovo potpuno van medija.

Nema javne profile na društvenim mrežama, ne daje intervjue i retko se pojavljuje u javnosti. Dok njen suprug gotovo svakodnevno govori pred kamerama i predstavlja FIFA na najvećim svetskim događajima, ona bira život daleko od reflektora.

Upravo zbog toga njena diskrecija dodatno privlači pažnju.

Infantino je svojevremeno FIFA opisao kao „zvaničnog dobavljača sreće čovečanstvu“. Dok je on postao jedno od najpoznatijih lica svetskog fudbala, njegova supruga ostala je jedna od najzagonetnijih figura u njegovoj neposrednoj blizini.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia