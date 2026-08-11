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Nemanja Radonjić je trenutno bez kluba nakon završetka saradnje sa Crvenom zvezdom, ali iskusni srpski reprezentativac nema razloga za brigu kada je u pitanju nastavak karijere.

Za njegove usluge postoji interesovanje iz više zemalja, a posebno je uporna Persija iz Džakarte, koja pokušava da ubedi srpskog fudbalera da karijeru nastavi u Indoneziji.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

Kako prenosi francuski "Foot Mercato", klub iz Džakarte ulaže velike napore kako bi doveo Radonjića, ali dogovor još nije postignut.

Problem za Persiju predstavlja stav samog fudbalera. Radonjić za sada nije posebno zainteresovan za odlazak u Indoneziju, zbog čega pred čelnicima kluba stoji težak zadatak da promene njegovu odluku.

Ipak, Persija ne odustaje.

Klub iz Džakarte planira da nastavi pregovore tokom narednih dana i pokuša da ubedi srpskog reprezentativca da prihvati ponudu.

Radonjić ima još opcija

Persija, međutim, nije jedini klub koji se raspituje za Radonjića. Prema dostupnim informacijama, interesovanje za 30-godišnjeg fudbalera postoji i iz Katara, Irana i Južne Koreje.

Radonjić će tako imati nekoliko opcija za nastavak karijere, a odluka o narednom klubu zavisiće od sportskih i finansijskih uslova, ali i njegove želje gde želi da nastavi karijeru.

Srpski fudbaler iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo. Nastupao je za Crvenu zvezdu, Olimpik iz Marseja, Benfiku, Torino, Herthu i Majorku, između ostalih.

Ipak, njegov drugi mandat u Crvenoj zvezdi završen je na komplikovan način. Radonjić je tokom prethodnog perioda u nekoliko navrata bio van ekipe iz disciplinskih razloga, a poslednji meč odigrao je još 30. januara.

Ponude postoje, Persija ne odustaje, ali Radonjić za sada ne želi u Indoneziju. Ostaje da se vidi da li će ga klub iz Džakarte uspeti da ubedi ili će srpski reprezentativac izabrati neku od opcija koje stižu iz Katara, Irana i Južne Koreje.

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