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Četrdesetdevetogodišnji šef struke Al Aina osvojio je ovu nagradu u izuzetno jakoj konkurenciji, nadmašivši zemljaka Gorana Tufegdžića i portugalskog stručnjaka Paula Sousu.

Ivić je bio samo jedan u nizu pojedinaca iz redova najdominantnije ekipe u UAE koji su pokupili prestižna priznanja na tradicionalnoj manifestaciji održanoj u Abu Dabiju.

Vladimir Ivić Foto: Mike Kireev/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexander Vilf / Sputnik / Profimedia, James Heaton/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prilikom preuzimanja nagrade, srpski trener je istakao da ovo priznanje nije samo njegova lična zasluga, već rezultat zajedničkog rada celog kolektiva i svih ljudi koji su ugradili sebe u uspehe Al Aina.

- Ono što smo postigli veoma je važno za sve članove kluba. Broj priznanja koja su dobili igrači Al Aina jasan je dokaz njihovog kvaliteta. Potpuno su ih zaslužili, baš kao i svi ljudi koji su radili iza kulisa, daleko od svetla reflektora - rekao je Ivić i potom dodao:

- Uvek funkcionišemo kao sistem i kao tim. Sve što smo ostvarili direktan je rezultat napornog i kontinuiranog rada.

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