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Žoze Murinjo je stvorio paklen tim Reala za narednu sezonu.

Odbrana i napad su dobili spektakularna pojačanja, ali je nekako u senci ostao vezni red. Pa, sa namerom. Nema nikakve teorije zavere, Murinjo je od početka planirao da mu vezni red drže starosedeoci Aurelijen Čuameni i Federiko Valverde.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ova vest ne bi imala poseban značaj da se ne radi o igračima koji su imali žestok sukob pre samo 2-3 meseca. Čak je došlo i do fizičkog obračuna u svlačionici, a Urugvajac je završio u bolnici sa posekotinom na glavi kao posledica udarca Francuza.

No, Murinjo očigledno ne haje puno za to. Od oba igrača je zatražio maksimalnu profesionalnost. Pogotovo jer igraju iza paklenog napadačkog kvarteta koji čine Mbape, Vinisijus, Džud Belingem i Jan Diomande.

Biće zanimljivo videti kako će Urugvajac i Francuz preći preko sujete i sukoba. Da li na radost navijača kluba koji u poslednje dve sezone nije osvojio nijedan trofej, ili će biti nož u leđa Murinju.