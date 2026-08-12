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Radnik iz Surdulice prodao je štopera Sandra Tremulea nemačkom Karlsrueu.

Prema navodima nemačkih medija i podacima specijalizovanog sajta "Transfermarkt", obeštećenje za ovaj transfer iznosi 250.000 evra.

Klub iz Surdulice napravio je odličan posao, pošto je Tremule stigao pre samo godinu dana kao slobodan igrač, bez plaćenog obeštećenja.

Pre dolaska u Srbiju nastupao je u Jermeniji, a u dresu Radnika brzo se nametnuo i ostavio veoma dobar utisak.

Dobre partije privukle su pažnju Karlsruea, pa će Tremule karijeru nastaviti u nemačkom fudbalu, dok će Radnik ostvariti značajnu zaradu na igraču kojeg je doveo besplatno.

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