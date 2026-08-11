Trener Crvene zvezde, Dejan Stanković, izazvao je iznenađenje ostavljanjem ključnih igrača na klupi protiv Hapoela. Da li je to bio pravi potez?
dobar potez ili?
DA LI JE STANKOVIĆ STVARNO PRETERAO SA TUMBANJEM TIMA ZA HAPOEL? Delije očima ne veruju koga je sve ostavio na klupi protiv opasne Ber Ševe!
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Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Ber Ševu od 20.00 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
U prvoj utakmici odigranoj pres edam dana, izraelski šampion je slavio rezultatom 1:0.
Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026
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Trener Zvezde Dejan Stanković odlučio je da za ovaj meč na klupi ostavi Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića - tandem kreativnih veznih igrača i ubojitog iskusnog špica.
Među prvih 11 su se našli: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Bukari, Kostov, Duarte - Enem.
Da li je Stanković sa ovakvim potezom dodatno rizikovao i stavio sve na kocku?
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