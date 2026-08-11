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Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Ber Ševu od 20.00 u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

U prvoj utakmici odigranoj pres edam dana, izraelski šampion je slavio rezultatom 1:0.

Dejan Stanković na prozivci u FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Trener Zvezde Dejan Stanković odlučio je da za ovaj meč na klupi ostavi Mirka Ivanića, Aleksandra Kataija i Marka Arnautovića - tandem kreativnih veznih igrača i ubojitog iskusnog špica.

Među prvih 11 su se našli: Mateus - Seol, Lukasen, Eraković, Tiknizjan - Elšnik, Krunić - Bukari, Kostov, Duarte - Enem.

Da li je Stanković sa ovakvim potezom dodatno rizikovao i stavio sve na kocku?

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