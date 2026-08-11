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Fudbaleri Crvene zvezde igraće u plej-ofu za plasman u Ligu Evrope protiv Vitorije iz Plzena.

Crveno-beli nisu uspeli da ostanu u borbi za Ligu šampiona posle poraza od Hapoela.

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

 Crveno-beli će biti domaćini narednog četvrtka 20. avgusta ekipi iz Češke, a revanš je sedam dana kasnije.

Pobednik će se plasirati u grupnu fazu drugog po jačini takmičenja, dok će poraženi pokušati da se domogne Lige konferencije.

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