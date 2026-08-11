Hapoel vodi od 61. minuta...
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POGLEDAJTE KAKO JE ZLATANOVIĆ ŠOKIRAO MARAKANU! Školska akcija Hapoela, evo kako su Izraleci došli do vođstva! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Hapoel u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Domaći tim se nalazi u katastrofalnoj situaciji, iz razloga jer gubi od 61. minuta...
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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Igor Zlatanović je strelac.
Odlična akcija gostiju, lopta je stigla do Zlatanovića koji je bio sam na 11 metara od gola. Bivši član Partizana praktično neometan je pogodio ugao gola Mateusa.
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