Džavon Ist stavio je tačku na pokušaj Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona...
Fudbal
POGLEDAJTE GOL KOJI JE SRUŠIO ZVEZDINE SNOVE O LIGI ŠAMPIONA! Tada se znalo da je kraj... Ovako je Hapoel eliminisao crveno-bele...
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Fudbaleri Crvene zvezde završili su svoj put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto su večeras u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela rezultatom 0:2.
Gosti su do vođstva stigli u 61. minutu. Bila je to odlična akcija gostiju, lopta je stigla do Zlatanovića koji je bio sam na 11 metara od gola. Bivši član Partizana praktično neometan je pogodio ugao gola Mateusa.
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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Pokušali su crveno-beli da se vrate u život, ali su sve nade o velikom preokretu ugašene u 79. minutu.
Tada je Džavon Ist stavio tačku na pokušaj Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona...
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