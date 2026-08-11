Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde završili su svoj put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto su večeras u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela rezultatom 0:2.

Gosti su do vođstva stigli u 61. minutu. Bila je to odlična akcija gostiju, lopta je stigla do Zlatanovića koji je bio sam na 11 metara od gola. Bivši član Partizana praktično neometan je pogodio ugao gola Mateusa.

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Pokušali su crveno-beli da se vrate u život, ali su sve nade o velikom preokretu ugašene u 79. minutu. 

Tada je Džavon Ist stavio tačku na pokušaj Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona...

Ne propustiteFudbalDA LI JE STANKOVIĆ STVARNO PRETERAO SA TUMBANJEM TIMA ZA HAPOEL? Delije očima ne veruju koga je sve ostavio na klupi protiv opasne Ber Ševe!
zvezda-hapoel press-754466.JPG
FudbalCRVENA ZVEZDA - HAPOEL: Poznati su sastavi! Stanković iznenadio odabirom startera
FK Crvena zvezda, Hapoel
FudbalRADONJIĆ PRED NOVOM ODLUKOM: Stigle ponude sa četiri strane sveta, jedan klub posebno uporan!
Nemanja Radonjić
FudbalVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA NAVIJAČE! Zvezda pustila u prodaju karte za JUG - poznata i cena!
cz.jpg
FudbalŠTA SE OVO DESILO PRED MEČ ZVEZDE I HAPOELA? Izraelci u potpunom šoku pred večeranju utakmicu: ONI SU VEĆ ELIMINISANI?!
hapoel-zvezda-748031.JPG

00:45
Navijači Crvene zvezde protiv Larna u kvalifikacijama za Ligu šampione Izvor: MONDO/Dušan Ninković