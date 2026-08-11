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Fudbaleri Crvene zvezde završili su svoj put u kvalifikacijama za Ligu šampiona, pošto su večeras u revanšu trećeg kola izgubili od Hapoela rezultatom 0:2.

Gosti su do vođstva stigli u 61. minutu. Bila je to odlična akcija gostiju, lopta je stigla do Zlatanovića koji je bio sam na 11 metara od gola. Bivši član Partizana praktično neometan je pogodio ugao gola Mateusa.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Pokušali su crveno-beli da se vrate u život, ali su sve nade o velikom preokretu ugašene u 79. minutu.

Tada je Džavon Ist stavio tačku na pokušaj Crvene zvezde da se plasira u Ligu šampiona...