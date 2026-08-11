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Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Hapoel u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Izraelski tim je pre sedam dana u Mađarskoj slavio sa 1:0.

Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Pobednik ovog duela igraće u plej-of fazi za ulazak u Ligu šampiona protiv pobednika dvomeča Orhus - Sabah.

Pogledajte atmosferu sa stadiona "Rajko Mitić" neposredno pred početak utakmice:

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Navijači Hapoela Izvor: Kurir

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