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Fudbal
PUNE SE TRIBINE, SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL... Pogledajte atmosferu pred početak utakmice Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde od 20 časova na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Hapoel u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Izraelski tim je pre sedam dana u Mađarskoj slavio sa 1:0.
Hapoel Ber Ševa - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Pobednik ovog duela igraće u plej-of fazi za ulazak u Ligu šampiona protiv pobednika dvomeča Orhus - Sabah.
Pogledajte atmosferu sa stadiona "Rajko Mitić" neposredno pred početak utakmice:
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