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Kao grom iz vedrog neba odjeknula je vest da je Mohamed Salah postao novi član Trabzona.

Klub iz sredine tabele u Turskoj uspeo je da privoli doskorašnjeg fudbalera Liverpula da dođe na obale Crnog mora. Pored gomile para, očigledno su imali i dodatne argumente.

1/6 Vidi galeriju Salah stigao u Trabzonspor - stadion goreo na predstavljanju Faraona! Foto: Nurgul GUNAYDIN / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Prema pisanju turskih medija, egipatski as je dobio luksuznu vilu gde će živeti sa porodicom. Mohamed Salah je za sebe i svoju porodicu izabrao raskošnu vilu u naselju Jalinčak, nakon što je prve dane u Trabzonu proveo u kraljevskom apartmanu jednog od gradskih hotela.

Turski portal Haberler navodi da je fudbaler bio impresioniran vilom koja se nalazi na zemljištu površine oko 975 kvadratnih metara.

Reč je o objektu koji ima čak osam soba i šest kupatila, ali to je samo deo onoga što ova luksuzna kuća nudi.

U vili se nalaze unutrašnji bazen, sauna, teretana i prostorija namenjena za bioskom, dok je ceo objekat opremljen naprednim sistemom pametne kuće.

Prizemlje vile prostire se na 120 kvadratnih metara, a u njemu se nalaze kuhinja, dnevni boravak, soba za goste i kupatilo, kao i balkon površine 45 kvadratnih metara.

Na prvom spratu, takođe površine 120 kvadratnih metara, nalaze se tri spavaće sobe i tri kupatila, dok je tu i glavna spavaća soba sa vlastitim kupatilom i garderoberom.

Na istom spratu nalazi se i prostorija za pranje veša, dok se luksuzni sadržaji nastavljaju na donjem nivou kuće.

Vrtni nivo prostire se na 230 kvadratnih metara, a upravo se tamo nalaze neki od najzanimljivijih sadržaja kao što su unutrašnji bazen, sauna, teretana i zimski vrt.

Tu su još radna soba, dnevni boravak i kuhinja, kao i ostave i pomoćne prostorije.

Salah će tako imati i prostor namenjen zabavi, budući da se na krovnom nivou, koji zauzima 35 kvadratnih metara, nalazi posebna bioskop-soba.

Ni spoljni prostor ne zaostaje za unutrašnjim delom vile. Prednji vrt prostire se na 270 kvadratnih metara, dok donji vrt zauzima čak 485 kvadratnih metara.

U dvorištu se, između ostalog, nalaze privatni bazen, prostor za loženje vatre, letnja kuhinja, prostor za kupanje, hobi-vrt i deo predviđen za dečiju igru.

Vila je opremljena i brojnim tehnološkim sistemima, uključujući pametni sistem za upravljanje različitim funkcijama objekta, ozvučenje, nadzorne i sigurnosne kamere te centralni kontrolni sistem.

Za dodatnu udobnost tu su i grejanje na prirodni gas, bojler i podno grejanje.

Salahova porodica bi mu se u narednom periodu trebala pridružiti u Trabzonu, gde će zajedno živeti u domu koji je egipatski fudbaler odabrao za početak nove avanture sa Trabzonsporom.

Ako su detalji koje objavljuju turski mediji tačni, Salah će daleko od fudbalskog terena imati uslove dostojne jedne velike zvezde, uz luksuz, privatnost i brojne sadržaje koje retko koja kuća može da ponudi.

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