BOSFOR GORI! DUŠAN VLAHOVIĆ IMA NOVI KLUB: Srpski reprezentativac dogovorio sve detalje sa Bešiktašem
Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša, objavio je najpoznatiji turski novinar Jagiz Sabundžuoglu.
Vlahović i klub iz Istanbula su dogovorili sve detalje, pa se očekuje da Vlahivć već u sredu sleti u Istanbul na potpis ugovora.
Prema svim dosadašnjim informacijama, Dušan Vlahović će na ime trogodišnje saradnje zaraditi čak 30.000.000 evra, odnosno deset miliona godišnje, a očekuje ga i bonus za potpis u iznosu od 10.000.000 evropskih novčanica.
Ključnu ulogu u dovođenju Vlahovića u Istanbul ima trener Bešiktaša Vinćenco Italijano. Srbin je najbolju sezonu karijere odigrao upravo pod Italijanom u Fjorentini, kada je u polusezoni takmičarske 2021/22 spakovao 20 golova na 24 nastupa! Posle toga je na zimu 2022. prešao u Juventus za 85.400.000 evra, ali nikada nije uspeo da izvuče maksimum koji se očekivao u Torinu.
Svi se nadaju da bi Italijano mogao da oživi Vlahovićevu karijeru i omogući mu da pre svega vrati samopouzdanje koje je imao u dresu Viole.