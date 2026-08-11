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Dušan Vlahović je novi član Bešiktaša, objavio je najpoznatiji turski novinar Jagiz Sabundžuoglu.

Vlahović i klub iz Istanbula su dogovorili sve detalje, pa se očekuje da Vlahivć već u sredu sleti u Istanbul na potpis ugovora.

Povreda Dušana Vlahovića Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Prema svim dosadašnjim informacijama, Dušan Vlahović će na ime trogodišnje saradnje zaraditi čak 30.000.000 evra, odnosno deset miliona godišnje, a očekuje ga i bonus za potpis u iznosu od 10.000.000 evropskih novčanica.

Ključnu ulogu u dovođenju Vlahovića u Istanbul ima trener Bešiktaša Vinćenco Italijano. Srbin je najbolju sezonu karijere odigrao upravo pod Italijanom u Fjorentini, kada je u polusezoni takmičarske 2021/22 spakovao 20 golova na 24 nastupa! Posle toga je na zimu 2022. prešao u Juventus za 85.400.000 evra, ali nikada nije uspeo da izvuče maksimum koji se očekivao u Torinu.

Svi se nadaju da bi Italijano mogao da oživi Vlahovićevu karijeru i omogući mu da pre svega vrati samopouzdanje koje je imao u dresu Viole.

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