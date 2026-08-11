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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Hapoel u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a nakon prvih 45 minuta rezultat je 0:0.

Nikako navijači Crvene zvezde nisu zadovoljni izdanjem svog tima u prvom poluvremenu, pa su se na poluvremenu čuli zvižduci upućeni fudbalerima.

Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

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Navijači Hapoela Izvor: Kurir