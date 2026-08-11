Na stadionu 'Rajko Mitić', zvižduci su odjekivali nakon lošeg prvog poluvremena Crvene zvezde protiv Hapoela...
Fudbal
ZVIŽDUCI NA MARAKANI, NAVIJAČI ZVEZDE LJUTI NA SVOJE IGRAČE! Dejan Stanković se hvatao za glavu, crveno-beli sve dalje od LŠ...
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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju Hapoel u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a nakon prvih 45 minuta rezultat je 0:0.
Nikako navijači Crvene zvezde nisu zadovoljni izdanjem svog tima u prvom poluvremenu, pa su se na poluvremenu čuli zvižduci upućeni fudbalerima.
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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Nije ni Dejan Stanković koji se hvatao za glavu...
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