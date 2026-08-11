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Fudbalski klub Vojvodina ozvaničio je dolazak Erhana Mašovića, koji će u narednom periodu pojačati odbranu novosadskog superligaša, preneo je danas klub.

1/8 Vidi galeriju FK Vojvodina - Ajaks Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Mašović je sa Vojvodinom potpisao ugovor do leta 2028. godine, a u klub dolazi kao slobodan igrač nakon što mu je ovog leta istekao ugovor sa nemačkim Bohumom.

Za 27-godišnjeg defanzivca ovo predstavlja povratak u srpski fudbal posle devet godina. Mašović je 2017. godine napustio Čukarički i prešao u Klub Briž, a potom je iskustvo sticao na pozajmicama u slovačkom Trenčinu i danskom Horsensu.

Njegove dobre igre donele su mu transfer u Bohum 2020. godine, gde je proveo narednih pet sezona.

Mašović je u međuvremenu stigao i do dresa reprezentacije Srbije. Za nacionalni tim debitovao je 2022. godine, a do sada je zabeležio pet nastupa za "orlove".