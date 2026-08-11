Dejan Stanković, trener Crvene zvezde, isključen je sa utakmice protiv Hapoela. Saznajte šta je izazvalo crveni karton!
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PAKAO ZA ZVEZDU! Stanković popio crveni karton protiv Hapoela, evo i zašto! (VIDEO)
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Trener Crvene zvezde Dejan Stanković isključen je sa utakmice protiv Hapoel Ber Ševe u borbi za plej-of Lige šampiona.
Stanković je burno regovao kraj aut linije nakon čega je zaradio crveni karton!
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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Nenad Sakić je seo na njegovo mesto da privede ovaj duel kraju.
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