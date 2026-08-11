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Muči se Crvena zvezda da probije odbranu Hapoel Ber Ševe koja je na Marakanu došla po kartu za plasman u plej-of Lige šampipne.

Zvezda je bila bleda u prvom delu meča, da bi na startu drugog brzo stvorila veliku šansu, koju je Osman Bukari zbog svoje sebičnosti upropastio.

1/11 Vidi galeriju Delije na utakmici Crvena zvezda - Hapoel Foto: Ilija Ilić

Pogledajte šta je uradio i kako je poslao loptu daleko preko gola...

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