Katastrofa!
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PA, DA LI JE MOGUĆE? Sebični Bukari poslao loptu na Autokomandu! (VIDEO)
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Muči se Crvena zvezda da probije odbranu Hapoel Ber Ševe koja je na Marakanu došla po kartu za plasman u plej-of Lige šampipne.
Zvezda je bila bleda u prvom delu meča, da bi na startu drugog brzo stvorila veliku šansu, koju je Osman Bukari zbog svoje sebičnosti upropastio.
Delije na utakmici Crvena zvezda - Hapoel Foto: Ilija Ilić
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Pogledajte šta je uradio i kako je poslao loptu daleko preko gola...
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