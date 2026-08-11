Crvena zvezda je doživela šokantno ispadanje od Hapoel Ber Ševe, što će značajno uticati na finansije kluba.
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POTOP! Evo koliko je Crvena zvezda izgubila novca nakon šokantnog ispadanja od Ber Ševe!
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Fudbaleri Crvene zvezde neslavno su završili ovosezonsku priču o Ligi šampiona.
Hapoel Ber Ševa je u dvomeču i ukupnim rezultatom 3:0 izbacila srpskog šampiona.
Delije na utakmici Crvena zvezda - Hapoel Foto: Ilija Ilić
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Ovo ispadanje će za Zvezdu imati ozbiljne posledice, jer će značajno uticati i na finansije kluba.
Naime, Zvezda bi samo od prolaska u plej-of Lige šampiona mogla da obezbedi garantovanih 14,1 milion evra i to u najgorem mogućem slučaju!
Plasman u plej-of donosi 4,29 miliona evra. Plasman u Ligu Evrope, koja je sigurna plasmanom u plej-of Lige šampiona donosi 4,31 miliona evra.
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