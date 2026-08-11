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Fudbaleri Crvene zvezde neslavno su završili ovosezonsku priču o Ligi šampiona.

Hapoel Ber Ševa je u dvomeču i ukupnim rezultatom 3:0 izbacila srpskog šampiona.

Delije na utakmici Crvena zvezda - Hapoel Foto: Ilija Ilić

Ovo ispadanje će za Zvezdu imati ozbiljne posledice, jer će značajno uticati i na finansije kluba.

Naime, Zvezda bi samo od prolaska u plej-of Lige šampiona mogla da obezbedi garantovanih 14,1 milion evra i to u najgorem mogućem slučaju!

Plasman u plej-of donosi 4,29 miliona evra. Plasman u Ligu Evrope, koja je sigurna plasmanom u plej-of Lige šampiona donosi 4,31 miliona evra.

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