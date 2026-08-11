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Pred vama su fudbaleri crveno-belih na skeneru Kurira.

Mateus 5

Nije da su mu Izraelci pretili opsadom gola, ali nijednog trenutka nije mogao da se opusti. Konstantno je bio pod pritiskom. Nijedan gol koji je primio ne ide mu na dušu, ali on se uklopio u sivilo cele ekipe. Čak je u poslednjim trenucima spasao Zvezdu bruke i težeg poraza.

Jung Vu Seol 5

Nije to bio onaj Seola, kako nas je navikao prethodnih sezona. Trudio se, radio maksimalno, ali nešto je nedostajalo... Držao je svoju desnu stranu i gledao da zaustavi uvek opasnog i nepredvidivog Ahmada, strelca jedinog gola u prvom meču.

Derik Lukasen 4

Užasna partija. Direktan je krivac za oba gola Hapoela, a nije počeo tako loše. Okliznuo se, a onda intervenisao u šesnaestercu i telom zaštitio gol u 13.minutu. Kakav kiks je napravio u 60.minutu, posle kojeg je sevnula kontra, a Igor Zlatanović pogodio mrežu Crvene zvezde. I drugi gol je došao preko njega, jer nije zatvorio Ista koji daje drugi gol za Hapoel u 78.minutu.

Strahinja Eraković 5

Nije se proslavio. Bio je nesiguran i nesnađen od prvog minuta. Kao da je patio na mestu levog štopera, što ruku na srce i nije njegova pozicija. Naivno ispao u 8.minutu i otvorio prostor Izraelcima, međutim Mateus mu je sačuvao leđa. Kasnije se malo podigao, ali daleko je to od onoga koliko stvarno može.

Nair Tiknizjan 5

Želja kod njega nije bila sporna, ali kao i cela ekipa, kao da je i njega nešto gušilo. Neka čamotinja, neka apatija koja se kroz sve igrače Zvezde ogledala poslednjih dana. Dosta problema mu je pravio Ist. Baš zbog toga što je bio koncentrisan na odbrambene zadatke, nije mogao da bude od pomoći ekipi u napadu.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Rade Krunić 6

Jedan od retkih igrača Zvezde koji je na agresivnu igru Hapoela odgovorio istom merom. Nekoliko puta je klizeći startovima sprečavao u začetku akcije Hapoela. Sa takvom igrom, bez podrške saigrača se mnogo trošio. Tražio je od ekipe da ga prati, davao lični primer, ali jednostavno svi igrači su bili "ubijeni". Do kraja utakmice igrao je na maksimumu, ali po onoj narodnoj, jedna lasta ne čini proleće.

Timi Maks Elšnik 5

Veliki broj netačnih i nepreciznih pasova. Alibi igra Slovenca, zbog čega je Zvezda gubila bitku na sredini terena. Nikako nije mogao da se nosi sa Venturom, koji je gotovo dobio svaki duel sa njim. Užasna partija, kao da ga nije bilo na terenu u prvih 45 minuta. Sa pravom je ostao u svlačionici posle prvog dela utakmice.

Osman Bukari 5

Kad lične ambicije staviš ispred ekipe, onda se zna kakva partija sledi. E, upravo to je radio Bukari sve vreme na terenu. Solirao je previše, do iznemoglosti, iako je imao primetnu želju da pomogne ekipi. Užasan sebičluk pokazao je u 51.minutu kada je iskosa šutirao nebu pod oblake, dok mu je Duarte sam utrčavao na peterac. Promašaje je fudbaler iz Gane redao kao na traci, pa je tako u 65.minutu sa nekih 10 metara iskosa šutirao preko gola.

Vasilije Kostov 5

Baš loša partija Zvezdinog bisera. Za zaborav. Krenulo je sa promašajima. Neverovatno šta nije pogodio u 3.minutu. Spetljao se i drugi put, u 29.minutu kada mu je Seol servirao šansu za gol. Da tako traljavo zahvati loptu, kao fudbaler početnik. I to je unelo priličnu nesigurnost kod njega. Nije mogao da se sastavi sa loptom, plus bio je pod stalnim pritiskom protivničkih igrača. Nije bio od pomoći ekipi i s pravom je pre vremena morao u svlačionicu.

Bruno Duarte 5

Suviše mekan u duelima, nekoliko puta je pogrešio na sredini i protivniku ostavljao prilike za gol. Nepotrebno se ljutio na saigrače i tako unosio još veću nervozu u ekipu. Opet, treba reći da nije igrao na svojoj prirodnoj poziciji napadača. Trpeli su ga sa klupe Zvezde, verujući da jednim potezom može doneti preokret. I prevarili se.

Džej Enem 6

Dobila je Zvezda sa njim dubinu i prostor, sve ono što nije imala u prvom meču. Prvi šansu imao je u 23.minutu kada je prebacio loptu preko gola. Oko njega su uvek bila najmanje trojica protivnika, bez da mu iko od saigrača pomogne. Prava je šteta što ga je trener zamenio na poluvremenu, jer je utisak da je itekako mogao da pomogne ekipi. Videla se kod njega želja za igrom i glad za golom. Pristup utakmici bio je baš kako treba.

Marko Arnautović 5

Od 46.minuta umesto Džeja Enema. Borio se, hteo, imao želju, ali čini se da biologija čini svoje. U 73.minutu se to najbolje videlo, kada je nespretno pao u prilici za gol.

Abu Fani /

Od 46.minuta umesto Timija Maksa Elšnika. Potpuni raspad i rasulo Zvezde bio je njegov crveni karton i sudijskoj nadoknadi.

Mirko Ivanić /

Od 62.minuta umesto Vasilija Kostova. Trudio se, pokušavao, ali ništa konkretno nije uradio.

Mohamed Čam /

Od 73.minuta umesto Osmana Bukarija. Kao da i nije bio na terenu.

Aleksandar Katai /

Od 80.minuta umesto Tiknizjana. Bez učinka.

Dejan Stanković

Dobrano je istumbao ekipu na početku utakmice, ali ništa nije dobio. U prvih 45 minuta Hapoel je na isti način, kao i pre sedam dana lako izlazio na kraj sa Zvezdom. Prvak Srbije nije ni ovaj put imao odgovor za visoku presing i agresivnu igru protivnika. Zvezda nije imala rešenje za Lukasa Venturu, igrača od koga zavisi igra i od koga kreću sve akcije Hapoela. Preterano je bio nervozan, pa je u 57.minutu dobio crveni karton i tako ostavio ekipu na cedilu do kraja utakmice. Pogrešio je sa izvođenjem Enema, jer je izgubio oštricu napada. Isto tako, nijedan igrač koji je počeo, ili koji je kasnije ušao u igru nije pokazao mi najmanju dozu kreativnosti. Nije uspeo ni četvrti put da uvede Zvezdu u Ligu šampiona, jer mu je posle Omonije, Šerifa i Makabija Haife koban bio Hapoel Ber Ševa, ekipa koja je šest puta jeftinija od Crvene zvezde.