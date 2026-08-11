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Crvena zvezda doživela je jedan od najtežih evropskih udaraca u poslednjih nekoliko godina!

Crveno-beli su na Marakani poraženi od Hapoela Ber Ševe rezultatom 0:2 i tako završili evropski put u kvalifikacijama za Ligu šampiona već u trećem kolu. Nakon 0:1 u prvom meču u Mađarskoj, izraelski šampion je sa ukupnih 3:0 potpuno šokirao srpskog prvaka.

1/11 Vidi galeriju Delije na utakmici Crvena zvezda - Hapoel Foto: Ilija Ilić

Prema pisanju portala "Direktno", Dejan Stanković je podneo ostavku!

Zvezda je u revanšu imala 90 minuta da preokrene rezultat, ali je umesto toga doživela novi šok. Zlatanović je u 61. minutu pogodio za 0:1, da bi Džavon Ist u 79. minutu drugim golom praktično stavio tačku na sve nade crveno-belih.

A ono što posebno boli navijače jeste način na koji je Zvezda ispala.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Ekipa Dejana Stankovića tokom celog dvomeča nije uspela da pronađe odgovor na igru Hapoela, iako je u prvom susretu izraelski tim više od pola sata igrao sa igračem manje.

Marakana je večeras utihnula, a pitanje koje će se sada postavljati jeste – šta dalje?

Posle ovakvog debakla gotovo je izvesno da će odgovornost biti tražena od svih, a prvi na udaru je trener. Dejan Stanković je pred revanš govorio da veruje svojim igračima i da je ovo praktično "finale" u avgustu, ali njegova ekipa nije uspela da odgovori na najveći izazov dosadašnjeg dela sezone.

Za sada nema zvanične potvrde da će Stanković napustiti klupu Crvene zvezde, ali posle eliminacije od Hapoela pritisak na trenera srpskog šampiona nesumnjivo će biti ogroman.

Zvezda je ostala bez Lige šampiona. Hapoel je napravio senzaciju. A naredni dani na Marakani mogli bi da donesu velike promene.7

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