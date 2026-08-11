ANDRIJA KALUĐEROVIĆ BRUTALNO UDARIO NA DEJANA STANKOVIĆA: Bivši as Crvene zvezde nije birao reči posle potopa protiv Hapoela
Andrija Kaluđerović, bivši fudbaler Crvene zvezde, žestoko se obrušio na Dejana Stankovića posle meča sa Hapoelom.
Hapoel Ber Ševa je slavila u Beogradu sa 2:0 i ukupnim rezultatom 3:0 se plasirala u plej-of kvalifikacija za Ligu šampiona.
Crveno-beli mroaju da se zadovolje kvalifikacijama za Ligu Evrope, gde će im rival biti Vitorija iz Plzenja.
U izjavi za TV Arena, Kaluđerović je osuo drvlje i kamenje na Stankovića, rekavši da je izgubio kontrolu nad svlačionicom.
- Veliko razočaranje za svakog navijača Crvene zvezde, u dve utakmice da ne postigneš gol, pogotovo pred svojim navijačima. Ja sam bio optimista veliki, prognozirao sam 3:0. Totalni promašaj u obe utakmice trenera Crvene zvezde, u odabiru i taktike i igrača, ispalo je na kraju kao da je neki rulet. Videlo se da je pod velikim pritiskom, izgleda kao da je izgubip kontrolu nad ovom grupom igrača. Kao kada smo bili puni hvale na njegov račun, moramo sada da budemo pošteni i da priznamo da nijedan igrač Crvene zvezde u ova dva meča nije izgledao dobro na terenu. Očigledno to nije greška igrača, već glavnokomandujućeg, a to je Dejan Stanković. Videlo se i po njegovom ponašanju, nervoza, crveni karton, zvižduci publike... Stvarno razočaranje veliko - rekao je Kaluđerović.