- Veliko razočaranje za svakog navijača Crvene zvezde, u dve utakmice da ne postigneš gol, pogotovo pred svojim navijačima. Ja sam bio optimista veliki, prognozirao sam 3:0. Totalni promašaj u obe utakmice trenera Crvene zvezde, u odabiru i taktike i igrača, ispalo je na kraju kao da je neki rulet. Videlo se da je pod velikim pritiskom, izgleda kao da je izgubip kontrolu nad ovom grupom igrača. Kao kada smo bili puni hvale na njegov račun, moramo sada da budemo pošteni i da priznamo da nijedan igrač Crvene zvezde u ova dva meča nije izgledao dobro na terenu. Očigledno to nije greška igrača, već glavnokomandujućeg, a to je Dejan Stanković. Videlo se i po njegovom ponašanju, nervoza, crveni karton, zvižduci publike... Stvarno razočaranje veliko - rekao je Kaluđerović.