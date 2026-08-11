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Dejan Stanković pretrpeo je verovatno najteži udarac u karijeri, pošto njegov tim tokom čitavih 180 minuta dvomeča nije prikazao gotovo ništa.

Zbog slabe izvedbe nagrađeni su gromoglasnim zvižducima cele Marakane, a sam Stanković se našao na meti gnjevnih navijača u 57. minutu, kada je zaradio isključenje.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Nakon crvenog kartona za šefa struke, komandnu palicu preuzeo je njegov prvi asistent Nenad Sakić, ali ni on nije uspeo da probudi razmontirani tim i trgne ga iz duboke letargije.

- Nisam vas ništa čuo, mogu da kažem samo svoje impresije- Žao nam je, pokušali smo, ekipa Ber Ševe je iskoristila svoje šense. Mi smo imali naše šanse na početku, na početku, da imamo rezultat, ali nismo uspeli. Hvala navijačima, jako mi je žao. Vruća je glava, ne bih širio više - rekao je Nenad Sakić posle utakmice.