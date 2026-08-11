NEVEROVATAN PODATAK O STANKOVIĆU! Debakl protiv Hapoela otkrio novi šok o Dekiju na klupi Zvezde!
Dejan Stanković je sa Crvenom zvezdom četiri puta ostao bez plasmana u Ligu šampiona kroz kvalifikacije, a poslednji udarac stigao je od Hapoela Ber Ševe.
Stanković je kao trener Zvezde u kvalifikacijama za elitno evropsko takmičenje doživeo eliminacije od Omonije, Šerifa, Makabija iz Haife i sada Hapoela Ber Ševe.
Četiri pokušaja – četiri eliminacije.
Prvi veliki kiks dogodio se protiv Omonije, zatim je Zvezdu zaustavio moldavski Šerif, potom je koban bio Makabi iz Haife, dok je ovog puta evropski put u kvalifikacijama za Ligu šampiona završio protiv Hapoela Ber Ševe.
Posebno će boleti poslednji neuspeh. Crveno-beli nisu uspeli da nadoknade minus iz prvog meča, a nakon revanša su ostali bez plasmana u Ligu šampiona.
Tako je Stankovićev učinak u kvalifikacijama za najjače evropsko klupsko takmičenje dobio veoma negativnu statistiku svaki put kada je sa Zvezdom krenuo u kvalifikacije za Ligu šampiona, nije uspeo da prođe do završne faze takmičenja.
Posle novog evropskog debakla, sve glasnije će se postavljati pitanje njegove budućnosti na klupi crveno-belih.
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