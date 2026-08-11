Zvezda će takmičanje nastaviti u plej-ofu za plasman u Ligu Evropa, gde će igrati protiv Viktorije Plzenj.
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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u plej-of za plasman u Ligu šampiona, pošto su večeras u revanš meču na svom terenu poraženi od Hapoel Ber Ševe 0:2.
Zvezda je izgubila i u prvom meču rezultatom 0:1.
Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić
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Strelci za Hapoel na večerašnjem meču bili su Igor Zlatanović u 61. i Džavon Ist u 79. minutu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa večerašnje utakmice:
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