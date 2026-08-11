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Nemoć Crvene zvezde u dvomeču sa Hapoelom u kvalifikacijama za Ligu šampiona, dobila je svoj nastavak i posle utakmice odigrane na Marakani.

1/5 Vidi galeriju Nemočna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Iako je u UEFA, ali i svim ostalim, takmičenjima uobičajeno da igrači izađu pred medije i daju izjave, to se ove večeri nije desilo na stadionu u Ljutice Bogdana.

Uzalud je desetine novinara čekalo da se pojavi neko kako bi saznali koji su razlozi debakla protiv izraelskog kluba. Međutim, odlučeno je da igrači neće davati izjave.

Da skandal bude veći, to je predstavnicima medija saopštio radnik obezbeđenja na stadionu.

"Meni je rečeno da vam kažem da igrači Zvezde neće davati izjave i da neće biti redovne miks zone".

Posle toga većina novinara, njih oko 20 odlučila je da napusti stadion "Rajko Mitić" neobavljena posla.

No, to nije bilo sve. Usledio je još jedan šok kada je saopšteno da neće biti ni konferencije za medije na kojoj je trebao da se obrati neko od trenera.

Posle sat vremena čekanja u Medija centru stadiona "Rajko Mitić", predstavnici Crvene zvezde su saopštili da konferencije za novinare ipak neće biti.

Očigledno je eliminacija iz Lige šampiona dobrano potresla sve strukture Crvene zvezde, jer se niko nije nadao ovom epilogu.

Ostaje i pitanje sudbine Dejana Stankovića koji će izvesno, imati sastanak sa upravom kluba posle ispadanja od Hapoela Ber Ševe i eliminacije iz Lige šampiona.