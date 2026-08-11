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Fudbalski klub Crvena zvezda je ispao u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a iz tabora tima sa Marakane saopštili su da nema konferencije za medije.

Iako je ovo standardan protokol, Dejan Stanković, ali ni ostali iz stručnog štaba, odlučili su da ne izađu pred novinare i tako smo došli do još jednog skandala posle burne noći na Marakani.

1/5 Vidi galeriju Nemočna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Podsetimo, Crvena zvezda je izgubila rezultatom 2:0 na Marakani. Dejan Stanković je na 0:0 dobio crveni karton posle žustre rasprave sa sudijom, posle su crveno-beli samo tonuli i došli do dna.

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