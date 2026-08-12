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Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da prođu Hapoel Ber Ševu u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Crvena zvezda je poražena i u revanšu na Marakani, a ispostavilo se da je jedan od igrača odluke i strelac prvog gola - đak Partizana Igor Zlatanović.

1/5 Vidi galeriju Igor Zlatanović, Partizanov đak koji je srušio Crvenu zvezdu Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Zlatanović, rodom iz Kosjerića, je rođen u Užicu 1998. godine. Prošao je mlađe selekcije Partizana, da bi 2015. godine bio na pozajmici u Partizanovoj filijali Teleoptik, gde je na 23 utakmice postigao devet golova.

Godine 2016. obreo se u Radniku iz Surdulice. Na 97 utakmica za ovaj tim postigao je 29 golova. Srpski mediji su u julu 2019. godine objavili vest da je Zlatanović postao akter najvećeg transfera u istoriji kluba, pošto je prodat u Majorku za milion evra.

No, nije uspeo da se nametne pa je bio na pozajmicama u Numansiji i Kasteljonu.

U godini posle korone prešao je na drugu stranu Mediterana, u Izrael. Od 2021. do 2025. godine je bio član Makabi Netanjua za koji je igrao 115 puta i postigao 45 golova.

To ga je prošle godine preporučilo Hapoelu Ber Ševi, za koju je na 33 utakmice postigao 14 golova.

Sa Makabijem je osvojio kup Izraela u sezoni 2022/23, a sa Hapoelom prvenstvo i Super kup Izraela u sezoni 2025/26.

Igor Zlatanović je igrao za mlađe reprezentativne selekcije Srbije. Ukupno je sakupio 20 utakmica na kojima je postigao dva gola.

Zlatanović je tokom karijere u nekoliko navrata dovođen u vezu sa povratkom u Partizan, ali i odlaskom u Crvenu zvezdu.

Početkom 2023. godine neki mediji su objavili da je Zlatanović već dogovorio transfer iz Makabija u Crvenu zvezdu. Tada je izraelski "Sport 5" objavio da će srpski napadač za milion evra pojačati crveno-bele. Tadašnji trener Miloš Milojević je bio zainteresovan za dovođenje Zlatanovića, ali do saradnje nije došlo.

Godinama unazad Zlatanović se tiho pominjao i kao potencijalno pojačanje Partizana. Tako je bilo i prošlog leta, ali je umesto u redove crno-belih završio u Hapoelu Ber Ševi na tri godine.

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