Slušaj vest

Dejan Stanković nije više trener Crvene zvezde, potvrđeno je Kuriru.

1/9 Vidi galeriju Dejan Stanković na meču protiv Hapoela Foto: Ilija Ilić, Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Prvi trener crveno-belih podneo je ostavku posle eliminacije iz Lige šampiona od strane Hapoela Ber Ševe.

Klub je zakazao hitnu vanrednu sednicu za sredu tačno u podne na kojoj će se razgovarati upravo o ovoj temi.

Stankoviću je ovo bio drugi mandat u Crvenoj zvezdi, i ponovo je koban bio klub iz Izraela.

U prvom mandatu je bio od 2019. do 2022. godine, kada je 26. avgusta posle poraza od Makabija iz Haife u kvalifiakcijama za Ligu šampiona podneo ostavku. Tada ga je na klupi zamenio Miloš Milojević.

Krajem prošle godine, tačnije 22. decembra Crvena zvezda je saopštila da je Dejan Stanković novi trener kluba. Na toj poziciji je zamenio Vladana Milojevića.

I ponovo mu je u avgustu koban bio klub iz Izraela u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ovog puta Hapoel Ber Ševa.