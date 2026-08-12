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Crvena zvezda je eliminacijom od Hapoela Ber Ševe pretrpela težak sportski udarac, ali bi posledice ovog neuspeha mogle da budu još bolnije kada se pogleda finansijska računica!

Crveno-beli su katastrofalnom partijom ostali bez plasmana u plej-of Lige šampiona, a samim tim i bez mogućnosti da već tada obezbede najmanje 14,1 milion evra kroz evropske premije i klupski koeficijent!

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoiela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

I to je računica u najgorem mogućem scenariju. Da je Zvezda prošla Hapoel, otvorila bi sebi vrata ka još većoj zaradi i prilici da se domogne elitnog evropskog takmičenja.

Ispustili silne milione

Računica je jasna.

Sam plasman u plej-of Lige šampiona donosio bi Zvezdi 4,29 miliona evra. Čak i u slučaju eliminacije u toj fazi, crveno-beli bi imali obezbeđen nastavak evropske priče, odnosno plasman u Ligu Evrope, koji donosi još 4,31 milion evra.

Na sve to dolazi i novac koji Zvezdi pripada na osnovu njenog evropskog koeficijenta.

Kada se sve sabere, crveno-beli su kroz ovaj scenario mogli da dođu do najmanje 14,1 milion evra, i to bez dodatnih prihoda koji bi mogli da stignu kroz rezultate i druge UEFA stavke.

Zato eliminacija od Hapoela nije samo sportski neuspeh - ona je ozbiljno pogodila i klupsku kasu.

Liga šampiona donosi pravo bogatstvo

A da je Zvezda uspela da prođe Hapoel, tu bi tek počela prava finansijska trka!

Prolaskom trećeg kola crveno-beli bi izborili plej-of Lige šampiona, gde bi ih čekala još jedna prepreka do plasmana u elitno evropsko takmičenje. Upravo ta poslednja runda kvalifikacija mogla je da bude vredna čitavo bogatstvo.

Plasman u ligašku fazu Lige šampiona donosi 18,62 miliona evra! Ali taj novac Zvezda bi morala da zasluži prolaskom i poslednjeg kvalifikacionog izazova.

A kada bi uspela i u tome, 18,62 miliona evra bio bi tek početak. Svaka pobeda i remi u ligaškoj fazi donose dodatni novac, kao i plasman na konačnoj tabeli, dok postoje i dodatne UEFA kategorije kroz koje klub može da zaradi još više.

Tu su i prihodi od ulaznica, sponzora i svega što sa sobom nosi igranje najvećih evropskih utakmica.

Zato je prolazak Hapoela bio mnogo više od pitanja prestiža. Bio je to meč koji je Zvezdi mogao da otvori vrata ka milionskom kolaču i potencijalno jednoj od finansijski najvažnijih sezona.

Bitka za Ligu Evrope

Ovako, crveno-beli će evropsku sezonu nastaviti u plej-ofu Lige Evrope, gde ih čeka veoma ozbiljan protivnik - Viktorija Plzenj.

Pred Zvezdom je sada zadatak da se što pre podigne posle šoka i pokuša da kroz drugo po kvalitetu evropsko takmičenje nadoknadi deo onoga što je propušteno.

Ali novac nije jedina posledica.

Bleda partija protiv Hapoela dodatno je poljuljala poverenje navijača, a sve glasnije se postavljaju pitanja o treneru i upravi. Umesto spektakla u kvalifikacijama za Ligu šampiona i mogućnosti da se napuni klupska kasa, Zvezda sada mora da traži novi put.

14,1 milion evra bio je nadomak ruke. Liga šampiona je nudila još veće bogatstvo. A sada sve mora preko Viktorije Plzenj.

Jedno je sigurno - eliminacija od Hapoela skupo je koštala Zvezdu!